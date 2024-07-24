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بلتون تحصل على موافقة البورصة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

04:29 م الأربعاء 24 يوليو 2024

بلتون لتداول الأوراق المالية

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كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية موافقة لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك وفق بيان تم إعلانه على شاشات البورصة اليوم الأربعاء.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وجاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.

وتمثلت أهم تلك الشروط التي أعلنتها الهيئة، في ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة بالإضافة إلى إلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

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