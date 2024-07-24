وزير الصناعة: جاري إنشاء أول مصنع للحاويات بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ووفق بيان من وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق وأسعار السلع المنعقد برئاسة رئيس الوزراء، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

واستعرض الوزير مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها إلى الموانئ البحرية، وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى.

وحسب البيان، تتضمن هذه الخطوط إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63,5 كم، و إنشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم و إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم ، و إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم ، وإنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم وإزدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم وإزدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.