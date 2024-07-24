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البترول: "ويبكو" تعتزم حفر ٩ آبار في مصر مع زيادة في إنتاجها اليومي من النفط

03:17 م الأربعاء 24 يوليو 2024

وزارة البترول والثروة المعدنية

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كتب- أحمد والي:

تعتزم شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) حفر 3 آبار إستكشافية بالإضافة إلى حفر 6 آبار تنموية تقييمية بموقع (بدر-1) التابع لها.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، قالت الشركة أنها نجحت في استخدام التقنيات الحديثة بواسطه جهاز الحفر (EDC-56, 2500 HP) المُستخدم لتثقيب الطبقة الاستكشافية أبورواش G على عمق 3700 متر بمعدل إنتاج يومي 1150 برميل على Choke 28/64 من البئر (Bed 1-44) وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 3.5 مليون دولار ليصل إجمالي الإنتاج اليومي لموقع (بدر-1) إلى 3500 برميل يومياً.

وتضاعف الإنتاج اليومي منذ تولي ويبكو مسئولية إدارة وتشغيل موقع (بدر-1) بكوادرها المصرية الشابة، منذ استلام الحقل عام 2014، حيث كان الإنتاج يتراوح في ذلك الوقت بمعدل إنتاج 700 - 800 برميل يومياً، ليرتفع الإنتاج الآن ليصل إلى 3500 برميل يومياً بعد دخول البئر Bed 1-44 على الإنتاج.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام في مصر و الإسراع بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج وتنميتها مع الالتزام الكامل بأخذ التدابير اللازمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وزارة البترول شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو حفر 3 آبار إستكشافية حفر 9 آبار في مصر
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