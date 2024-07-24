ضامن تتوقع تجاوز التحويلات المالية عبر شبكتها ٢٠ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٤

كتب- علاء حجاج:



قال سامح الملاح إن حجم المدفوعات الالكترونية عبر شبكة ضامن ستتجاوز ٢٠ مليار جنيه بنهاية العام الجاري وذلك نموا من ١٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣.

أوضح الملاح أن عدد ماكينات الدفع التابعة للشركة وصلت لأكثر من ١٢٠ ألف ماكينة موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

كشف الملاح إن الشركة ستطلق تطبيقها الالكتروني لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن الشركة أطلقت خدمة جديدة للتجار وهي السحب على المكشوف والتي تمكن تجار من شحن أرصدة الماكينات بالسالب لحين شحن حسابه بالرصيد، فضلا عن توفير خدمة صيانة مجانية على جميع ماكينات pos.

جدير بالذكر أن شركة ضامن للدفع الإلكتروني تأسست في 2018 وبدأت خدماتها رسميا في 2020، وهي شركة مملوكة إلي شركة سمارت تكنولوجي والتي تساهم فيها عدة كيانات كبرى منها البريد المصري.

وتعمل شركة سمارت في عدة قطاعات اقتصادية منها النشاط العقاري والإعلام وحلول التكنولوجيا وخدمات القيمة المضافة وعدادات الكهرباء.

وتتولى شركة سمارت ميكنة منظومة التموين وصرف نقاط الخبز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.