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الملاح: نمو حجم سوق المدفوعات الرقمية في مصر إلي تريليون جنيه بنهاية 2024

02:27 م الأربعاء 24 يوليو 2024

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كتب- علاء حجاج:

توقع سامح الملاح ، رئيس شركة ضامن لحلول المدفوعات الإلكترونية، نمو حجم سوق المدفوعات الرقمية في مصر ليصل إلى تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.

بينما يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية عالميا نحو ٦ تريليون دولار بمعدلات نمو سنوية تصل إلى ١٦٪.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء بمقرها بالقرية الذكية للإعلان عن خططها في السوق المصرية.


وقال الملاح أن السنوات المقبلة ستشهد نموا مضطرد في سوق المدفوعات الرقمية يصل لنحو ٢٥٪، معتبرا أن مصر سوق واعد بسبب سياسات الحكومة ومبادرات البنك المركزي بشأن دعم حلول التكنولوجيا المالية ونشر نقاط البيع علي مستوي الجمهورية وكارت المدفوعات الرقمية ( ميزة).


أوضح الملاح أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر يضم حاليا من 250 إلى 260 شركة في قطاع حلول المدفوعات الرقمية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقلص هذا العدد وظهور لاعبين كبار تندمج معها كيانات أصغر.

توقع الملاح إن يشهد سوق المدفوعات الرقمية ظهور تقنيات حديثة وخدمات قيمة مضافة في قطاع المدفوعات عالميا ومحليا منها أدوات الدفع القابلة للارتداء وانتشار خدمات المدفوعات العابرة للحدود مثل تحويلات المصريين في الخارج.

سامح الملاح شركة ضامن لحلول المدفوعات الإلكترونية سوق المدفوعات الرقمية
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