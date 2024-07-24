"إيني" تتفق مع البترول على زيادة إنتاجها في مصر

كتب- أحمد والي:

اتفق مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على تكثيف شركة "إيني" لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

ووفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك الإتفاق خلال جلسة مباحثات اليوم الأربعاء بين كلاً من الطرفين -وزير البترول، رئيس إيني بمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي- بمدينة العلمين الجديدة.

وتم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة وذلك لاستقبال الغاز، المُنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

وأوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيدة مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، الذي عقد مؤخراً، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.

وأشار بدوي إلى أن "إيني" لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وتعد "إيني" من بين أبرز شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر وهي المسؤولة عن اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015 وهو أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.