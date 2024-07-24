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أسعار البيض تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:57 ص الأربعاء 24 يوليو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجع أسعار كرتونة البيض بشكل طفيف باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.01 جنيه، بزيادة 52 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 157.18 جنيه، بتراجع 4 قروشا.

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