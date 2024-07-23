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وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان فرص التعاون المشترك

04:38 م الثلاثاء 23 يوليو 2024

وزير قطاع الأعمال مع سفير اليابان

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كتبت _ أمنية عاصم :

‎ استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، أكد شيمي تطلع الوزارة نحو تعزيز التعاون مع الجانب الياباني وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

‎ واستعرض العديد من الفرص الواعدة والمتاحة للاستثمار في الشركات التابعة ومجالات التعاون الممكنة في قطاعات متنوعة، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات اليابانية.

وأشار إلى الإجراءات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، والانفتاح على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بأشكال وصور متعددة.

وقدم السفير أوكا هيروشي التهنئة للوزير محمد شيمي على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وأكد على قوة العلاقات المصرية اليابانية والحرص على تعزيزها في العديد من المجالات، وتطلع العديد من الشركات اليابانية واهتمامها بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وزير قطاع الأعمال سفير اليابان محمد شيمي العاصمة الإدارية
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