تغطية الطرح العام لـ "أكت فاينانشال" يتخطى 54 مرة بآخر جلسة الاكتتاب

كتبت- أمنية عاصم:

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسوق المال، لمصراوي، إن نسبة تغطية الطرح العام لشركة " أكت فاينانشال" بنهاية آخر جلسة بالاكتتاب اليوم الثلاثاء وصل إلى 54.76 مرة، مقابل 34 مرة بنهاية جلسة أمس.

ووصل عدد الأسهم على الاكتتاب نحو 3.28 مليار سهم حتى الآن، وفق رمسيس.

وقررت أكت فاينانشال فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وأوضحت رمسيس، أن عدد مرات التغطية الكبير الذي يشهدها هذا الاكتتاب سواء العام أو الخاص لم تشهدها البورصة من قبل وبررت ذلك لأنه يعد أول طرح منذ عام.

ويبلغ حجم الشريحة الأولى للاكتتاب العام 60 مليون سهم تمثل نسبة 16.7% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.

وحجم الشريحة الثانية للاكتتاب الخاص 300 مليون سهم تمثل نسبة 83.3% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية، يذكر أن الاكتتاب الخاص أغلق يوم 18 يولو بعد أن تم تغطيته 20 مره.

وفسرت رمسيس سبب الاكتتاب الكبير على هذه الشركة والمتمثل في اعتماد أكت فاينانشال على الترويج الجيد من خلال شركات السمسرة، بجانب أنه يعد طرح أولى لذلك "صفر عمولة".

وأشارت حنان رمسيس، إلى أن الشركة سعت نحو إنشاء صندوق ضمان استقرار سعر السهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ليضمن للمتعاملين عدم تحقيقهم خسائر واسترداد أموالهم بنفس سعر الاكتتاب في حال تداول سعر السهم بسعر أقل من الاكتتاب خلال أول جلسة تداول، بما شجع المستثمرين على شراء تلك الورقة الجيدة.

وكشفت نشرة طرح الشركة إجمالي القيمة السوقية للشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المقرر عبر الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.

وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح.

كما أوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.

وتأسست شركة أكت فينانشال في عام 2015، وتجمع بين ثلاثة شركاء تنفيذيين لديهم خبرة واسعة في أسواق رأس المال في مصر متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.