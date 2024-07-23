إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

03:34 م الثلاثاء 23 يوليه 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.7% عند مستوى 29195 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 113.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 90.51 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 22.90 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.73% عند مستوى 28992 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المستثمرين الأجانب المستثمرين العرب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تغطية الطرح العام لـ "أكت فاينانشال" يتخطى 54 مرة بآخر جلسة الاكتتاب

إعلان

إعلان

* انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة.. ماذا يحدث على شواطئ مصر الشمالية؟
* وصل 26.8%.. سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر
* إجراء عاجل لحماية المواطنين.. مصدر يكشف سبب انحسار مياه شواطئ البحر المتوسط
* موعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة