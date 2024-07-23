إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 يوليو

03:28 م الثلاثاء 23 يوليه 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3720 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3772 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3300 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2829 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26400 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية الذهب عيار 21 عيار 18
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان

* انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة.. ماذا يحدث على شواطئ مصر الشمالية؟
* وصل 26.8%.. سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر
* إجراء عاجل لحماية المواطنين.. مصدر يكشف سبب انحسار مياه شواطئ البحر المتوسط
* موعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة