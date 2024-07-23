تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 يوليو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3720 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3772 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3300 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2829 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26400 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.