رئيس الشعبة: تراجع أسعار الأرز رغم نهاية الموسم

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي إن أسعار الأرز شهدت تراجعا خلال الفترة الحالية بنسبة 30%، رغم نهاية الموسم الحالي وهو على عكس ما يحدث كل عام.

ويبدأ موسم حصاد الأرز في مصر مع بداية شهر أغسطس وينتهي في أكتوبر.

وأرجع رئيس الشعبة تراجع الأسعار إلى هدوء الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بين 14 ألف جنيه و14500 جنيه، وسعر الأرز الشعير رفيع الحبة بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه، تسليم أرض المضرب، مقارنة بأسعار الشهر السابق له، حسبما ذكر شحاتة.

بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 21 و22 ألف جنيه، وسعر الأبيض عريض الحبة بين 24500 و25500 جنيه، تسليم أرض المضرب، مقارنة بأسعار الشهر السابق له، وفق رئيس الشعبة.

ويتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك بالأسواق بين 23 و25 جنيها، حسب شحاتة.

وتستهلك مصر نحو 4.1 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا، تنتج منها نحو 3.6 مليون طن محليا، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.