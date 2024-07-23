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قفزة كبيرة في أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

03:02 م الثلاثاء 23 يوليه 2024

الخضروات

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كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار عدد من أصناف الخضروات كالطماطم والبطاطس شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية في الأسواق.
وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم تتراوح بين 15 و18 جنيها للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 20 و25 جنيها بالأسواق، وهو سعر مرتفع مقارنة بمستوياتها قبل شهر حيث كان يتراوح سعرها بين 7 و 10 جنيهات للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو البطاطس بين 24 و25 جنيها في سوق الجملة لتباع بين 30 و35 جنيها بالأسواق.

وأرجع النجيب، ارتفاع سعر الطماطم والبطاطس إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وهو ما تسبب في تلف المحاصيل قبل الجني وهو ما أدى لقلة المعروض.
وأوضح النجيب، أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار البطاطس وهو إنتهاء محصول الموسم الحصاد وأغلب الموجود البطاطس مخزن بالأسواق، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

الخضروات أسعار الطماطم سعر كيلو البطاطس
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