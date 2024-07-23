صناعة الملابس تعلن تفاصيل إطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع المنسوجات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تعقد اليوم الثلاثاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعة الجلود والمجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع مجموعة بيراميدز الدولية لتنظيم المعارض الملتقي التحضيري لإطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات وإعلان جميع تفاصيل المعرض المقرر عقده شهر ديسمبر القادم و بالتعاون مع غرفتي KOMID و TEMSAD بتركيا.



ووفق بيان من الغرفة اليوم، يشارك في الملاقي التحضيري للمعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات ممثلين لقرابة مائة شركة من الشركات الرائدة في القطاع وكذلك ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية بملف صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إلى تطور علاقات التعاون بين الجانبين المصري والتركي في قطاع الملابس و النسيج واننا نتوقع مشاركة دولية واسعة في هذا المعرض والذي يجسد المكانة الإقليمية الدولية لمصر و المميزات التنافسية التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع.

وأكد دكتور محمد الشريف رئيس مجموعة بيراميدز الدولية أن تنظيم المعارض سواء داخل أو خارج مصر يوفر للمنتجات المصرية فرصا واعدة للدخول لاسواق جديدة وتوفير عملات أجنبية تدعم الاقتصاد القومي و أن هذه المعارض تشهد إقبالا متزايدا من المشتريين الدوليين و بما يعكس الثقة في المنتجات المصرية.