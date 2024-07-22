قفزة "فاكهة الفقراء".. التين الشوكي يواصل صعوده أمام الجنيه والدرهم المغربي

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار التين الشوكي، الملقبة بأسم "فاكهة الفقراء"، في الأسواق المصرية والمغربية، حيث قفز سعر الثمرة الواحدة من ثمار التين الشوكي إلى بين 5 و10 دراهم، كما قفز في السوق المحلي ليصل إلى 5 جنيهات للحبة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار التين الشوكي، مرتفعة هذا العام مقارنة بأسعار الموسم الماضي.

وأضاف النجيب، أن سعر "قفص" التين الشوكي جملة يتراوح بين 70 و 100 جنيه، مقابل 50 جنيها العام الماضي.

ويبلغ وزن "قفص" التين الشوكي نحو 14 كيلو ويحتوي على نحو 100 حباية في المتوسط، بحسب النجيب.

ويتراوح سعر التين الشوكي بالأسواق بين 3 و 5 جنيهات للحبة الواحدة، بحسب النجيب.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار التين الشوكي هذا العام إلى قلة المعروض منه بسبب تضرر المحصول من موجات ارتفاع الحرارة.

وشهدت الأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا في أسعار فاكهة التين الشوكي، وقفز سعر الثمرة الواحدة من ثمار التين الشوكي إلى بين 5 و10 دراهم (بين نصف دولار ودولار واحد)، مقابل نصف درهم على الأكثر بالعام الماضي، بحسب بي بي سي.

وارتفع سعر صندوق التين الشوكي في المغرب من 30 درهما (نحو 3 دولارات)، أي ما يعادل نحو 144 جنيها، ليصل مؤخرا 500 درهم (نحو 50 دولارا)، أي ما يعادل 2500 جنيه مصري.

وأرجع المختصين في مجال الزراعة في المغرب ارتفاع سعر التين الشوكي إلى بعض الأمراض النباتية التي أثرت على كم الإنتاج.