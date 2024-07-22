البترول تبحث مع "أباتشي" زيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية

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كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية والوفد المرافق له بمدينة العلمين الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.

و أكد بدوي على أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة "أباتشي" في ضوء ما يوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى أهمية دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الحقول القائمة وزيادة معدلاتها الإنتاجية وسرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج.

واستعرض بدوي مع الرئيس التنفيذي لأباتشى سُبل توسع أنشطة الشركة في مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية؛ للمساهمة في زيادة الإنتاج.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الزيارة الآخيرة للمهندس كريم بدوي لحقول إنتاج خالدة للبترول بالصحراء الغربية التي تستثمر فيها أباتشي، والمردود الجيد للزيارة واللقاء مع العاملين على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.

وأكد بدوي على الاهتمام بالاستفادة من الخبرات المتميزة للكوادر العاملة بشركة "أباتشي" وزيادة الاندماج بينها وبين الخبرات المصرية للكوادر البترولية في سبيل الخروج بخطط غير تقليدية لدعم زيادة الإنتاج.

وأوضح بدوي أهمية العمل بين قطاع البترول وأباتشي لتحقيق أعلى معدلات السلامة للعاملين والمنشآت في مناطق العمل وتعزيز أساليب الإنتاج والعمليات بشكل مسؤول بيئياً.

ومن جانبه قال كريسمان تتشرف شركة "أباتشي" بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة المصالح المشتركة والتزامنا المستمر تجاه مصر، وأضاف "نتطلع إلى مواصلة التقدم في مبادرات التحديث المصرية التي تم إطلاقها في عام 2021 والعمل مع الحكومة الجديدة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بينما نواصل شراكتنا طويلة الأمد مع مصر للمساهمة بشكل مسؤول في تعظيم موارد الطاقة بالبلاد".