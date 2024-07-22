سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه ينهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2181 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2805 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3272 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3739 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2400 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع بنسبة 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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