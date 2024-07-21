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رئيس إيجاس يتفقد مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بالشركة

09:54 م الأحد 21 يوليه 2024

رئيس إيجاس يتفقد مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي

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كتب- أحمد والي:

قام المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بزيارة مركز التحكم القومي للغازات بشركة جاسكو وكان برفقته المهندس أسامة السمنودي نائب رئيس الشركة للعمليات.

جاءت الزيارة لمتابعة الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وتوفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، وذلك في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال بدأ من اليوم.

كما تم عقد اجتماع ضم المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو وفريق تشغيل المركز القومي للتحكم في الغازات؛ وذلك ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية للموقف التشغيلي للشبكة القومية للغاز.

إيجاس مركز التحكم الغاز الطبيعي
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