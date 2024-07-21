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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية

07:31 م الأحد 21 يوليه 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2816 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3285 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2409.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بتراجع 35.18 دولار بنسبة 1.44%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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