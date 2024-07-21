البترول: 20 مليار دولار استثمارات "شيل - بتروناس" بمشروع تنمية حقول غرب الدلتا

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كتب- أحمد والي:

قال المهندس خالد جاد، المدير العام لشركة رشيد للبترول أن إجمالى حجم الاستثمارات التي تم ضخها من خلال الشركاء (شل - بتروناس) في مشروعات تنمية حقول غرب الدلتا للمياه العميقة ومشروع مصنع إسالة الغازات بإدكو منذ بدايتهما قد تجاوز 20 مليار دولار حتى الآن.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك خلال متابعة المهندس محمد رشدي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، ومرافقوه من مسئولي إدارات الحفر والإنتاج وتنمية الحقول، و بمرافقة المهندس محمد سمير رئيس شركة رشيد للبترول، والمهندس خالد جاد المدير العام؛ لأنشطة وبرامج الصيانة وتكامل الأصول وتفقد جهازية تسهيلات الإنتاج بمحطة البرلس على إستقبال الإنتاج المتوقع من مرحلتي التنمية العاشرة والحادية عشر.

وثمّن المهندس محمد رشدى التعاون المثمر مع شركة "شل" خلال الفترات السابقة في مجال الاستكشاف والتنمية والإنتاج بحقول روزيتا وكذلك دور الشركاء (شل - بتروناس) في تنمية حقول غرب الدلتا للمياه العميقة بمراحلها المختلفة حتى بدء إنتاج من مشروع تنمية المرحلة التاسعة "ب" بنجاح فى زمن قياسي.

وأكد رشدي على التنسيق والتعاون المستمر بين شركة إيجاس والشركاء (شل - كوفبيك) بهدف تعجيل مشروع تنمية الكشف غرب مينا من خلال استغلال تواجد جهاز الحفر ومراكب الخدامات في مشروعي تنمية المرحلة العاشرة والحادية عشر بتبكير دخول الكشف غرب مينا على الإنتاج في بداية عام 2026.

وأشاد رشدي بالجهود والأفكار الغير تقليدية التي قام بها فريق العمل بشركة رشيد للبترول للتغلب على الصعوبات الفنية والتجارية التي واجهت تنفيذ مشروع تنمية المرحلة العاشرة مما شجع الشركاء (شل - بتروناس) بتطبيق ذات النهج في تنفيذ مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر وتشجيع الشركاء (شل - كوفبيك) لإبرام اتفاقية إدارة وتشغيل مع شركة البرلس لتعجيل مشروع تنمية كشف غرب مينا.

وأوضح رشدي الجهود التي يبذلها العاملين والتعاون والمرونة التي تتبعها شركة رشيد للبترول مع الشركات الشقيقة بهدف استغلال السعات الفائضة بتسهيلات الإنتاج بمحطة البرلس لمعالجة الغازات تم بنجاح إستيعاب إنتاج حقول غرب دلتا النيل (ليبرا - تورس) و (جيزه – فيوم) التابعين لشركة "برتش بتروليوم" منذ عام 2017، ومخطط حاليا استيعاب إنتاج مشروع شركة غرب البرلس التابع لشركة كايرون.

وأكد رشدي على ضرورة تطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي وإيجاد طرق غير تقليدية تهدف لترسيخ برامج التنمية المستدامة في كافة مجالات الشركة ومنها زيادة الإنتاج مع الالتزام الدائم بمعايير السلامة والصحة المهنية.

كما اطلع المهندس محمد رشدي، نائب رئيس شركة "إيجاس" للإنتاج وتنمية الحقول على مجريات عمليات الحفر الجارية في محطة معالجة البرلس للغازات التابعة لحقول شركة "رشيد للبترول" بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة، والتي سوف تثمر عن وضع أول بئر على الإنتاج من آبار مشروع تنمية المرحلة العاشرة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024 بمعدلات إنتاج تصل إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأضاف المهندس محمد سمير أثناء عرضه لنتائج حفر أول بئر من آبار مشروع تنمية المرحلة العاشرة؛ أنه جاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر والمتوقع دخولها على الإنتاج في الربع الثاني لعام 2025 بمعدلات إنتاج تقدر بحوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وتبذل شركة "رشيد" جهود مكثفة لإيجاد فرص تنموية مستقبلية تلي مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة بأقل تكاليف بإستغلال البنية التحتية لبعض الآبار المتقادمة والتي من شأنها تعظيم الإنتاج من منطقة امتياز غرب الدلتا للمياه العميقة.