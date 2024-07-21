البترول: إنبي وشركائها تُحقق عشرون مليون ساعة بدون حوادث بمشروع أنوبك في أسيوط

كتب- أحمد والي:

حققت شركة "إنبي" بالتعاون مع شركة "أنوبك" وشركة "تكنيب" الإيطالية وشركة "بتروجيت"، إنجازاً مشرفاً في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة؛ وذلك بتطبيق أعلى معايير الأداء وفقاً لمتطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمشروع "مجمع التكسير الهيدروچينى بأسيوط" الخاص بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" حيث تم تحقيق عشرين مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث أو وقت ضائع.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، يعكس هذا الإنجاز التزام الشركات القوى بتعزيز وتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع الأنشطة وخلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.

وقد أشادت شركة "تكنيب" بالأداء المتميز لفريق العمل بالمشروع، وأهدت شهادة تقدير لشركة "إنبي" على مشاركاتها في هذا الإنجاز.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة.