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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 21 يوليو

03:34 م الأحد 21 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3705 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3753 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3284 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2815 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26271 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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