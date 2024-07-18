بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

كتب- أحمد والي:



استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.



كان سعر جرام الذهب تراجع 30 جنيهاً مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع 15 جنيهاً خلال منتصف التعاملات.



أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2210 جنيهاً للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2841 جنيهاً للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3315 جنيهاً للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3789 جنيهاً للجرام.



سعر الجنيه الذهب



استقر سعر الجنيه الذهب إلى 26520 جنيهاً، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر الذهب عالميا



ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2462 دولاراً للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.12%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.









