وزير البترول يبحث مع شركة نرويجية مستجدات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وهيلدا كليمستدال سفيرة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي بشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط؛ مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تعزيز التعاون في مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء.

ووفق بيان من وزارة البترول اليوم، أكد بدوي على الدعم الكامل الذي يقدمه القطاع لتنفيذ مثل هذه المشروعات في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الكبيرة لتحقيق النجاحات والعوائد للجانبين.

وأوضح بدوي أن الشركات النرويجية تمتلك خبرات متميزة في مجال تكنولوجيات التحول الطاقي والهيدروجين الأخضر وخفض الكربون وتساهم في تحقيق النجاحات في مجال المشروعات الخضراء في قطاع البترول.

وأضاف بدوي أن التحديات الحالية تستدعي العمل على كافة الأصعدة للتغلب عليها وتوفير عوامل النجاح للمشروعات الجاري العمل عليها وخاصة زيادة الإنتاج وسد الفجوة؛ وذلك بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الطاقات الخضراء لما توفره من عوامل جذب الاستثمارات وتوفير الموارد لصناعات القيمة المضافة.

وأكد بدوي أن قطاع البترول يتحرك لتنفيذ توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلي أو دراسة التنفيذ بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

ومن جانبه أكدت السفيرة النرويجية على التوافق التام لإنجاز المشروعات المفيدة للبلدين وخاصة نجاح مشروع الهيدروجين الأخضر في ضوء المقومات التي تمتلكها مصر في هذا المجال والخبرات الكبيرة التي تقدمها شركة "سكاتك".

حضر اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم".