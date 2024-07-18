ارتفاع الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على موقعه.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 157.14 جنيه بزيادة 90 قرشا للشراء، و 158.21 جنيه بزيادة 89 قرشا للبيع.

سعر الريال السعودي: 12.78جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.11 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.58 جنيه بزيادة 60 قرشا للشراء، و 128.18 جنيه بزيادة 62 قرشا للبيع.

سعر الريال القطري: 12.23 جنيه بزيادة 5 قروش للشراء، و13.25 جنيه بزيادة 6 قروش للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.51 جنيه بزيادة 33 قرشا للشراء، و 67.19 جنيه بزيادة 27 قرشا للبيع.