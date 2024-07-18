ارتفاع الطماطم والبصل في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت : أمنية عاصم

ارتفع سعر الطماطم، والبصل، والكوسة، والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الباذنجان البلدي، والملوخيه، والخيار، والبرتقال، والليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 13.5 و 18.5 جنيها.

البصل بين 4 و8.5 جنيهات، بزيادة 50 قرش.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و 13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 7.5 جنيه، بتراجع 50 قرش.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و22 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.