سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.16 جنيه للشراء، 48.26 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.17 جنيه للشراء، 48.27 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.17 جنيه للشراء، 48.27 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.10 جنيها للشراء، 48.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.
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