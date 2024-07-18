سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.16 جنيه للشراء، 48.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.17 جنيه للشراء، 48.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.17 جنيه للشراء، 48.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.10 جنيها للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.