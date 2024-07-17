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BBC

خبير أمن المعلومات يكشف حقيقة تعطل المحافظ الإلكترونية لبعض شركات الاتصالات والبنوك

09:16 م الأربعاء 17 يوليه 2024

الدكتور وليد حجاج

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن حقيقة تعطل المحافظ الإلكترونية لبعض شركات الاتصالات والبنوك.

وأوضح "حجاج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تأخر إعلان تفاصيل تعطل المحافظ الإلكترونية جعل البعض يتحدث عن اختراق.

وأكد أن هناك نحو 40 مليون مستخدم يعتمدون على المحافظ الإلكترونية "كاش"، لافتاً إلى أن هناك حوالي 20 مليون عميل ينتمون لشركة واحدة تعمل في المحافظ الإلكترونية.

الدكتور وليد حجاج المحافظ الإلكترونية تعطل المحافظ الإلكترونية شركات الاتصالات
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