خبير أمن المعلومات يكشف حقيقة تعطل المحافظ الإلكترونية لبعض شركات الاتصالات والبنوك

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن حقيقة تعطل المحافظ الإلكترونية لبعض شركات الاتصالات والبنوك.

وأوضح "حجاج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تأخر إعلان تفاصيل تعطل المحافظ الإلكترونية جعل البعض يتحدث عن اختراق.

وأكد أن هناك نحو 40 مليون مستخدم يعتمدون على المحافظ الإلكترونية "كاش"، لافتاً إلى أن هناك حوالي 20 مليون عميل ينتمون لشركة واحدة تعمل في المحافظ الإلكترونية.