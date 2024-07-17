مؤسس إن درايف: لا نتلاعب بأسعار الرحلات أو استغلال أوقات الذروة

كتب- علاء حجاج

قال أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إن درايف العالمية لخدمات النقل الذكي عبر المحمول، إن شركته لا تتلاعب بأسعار الرحلات أو تقوم بمضاعفتها في أوقات معينة أو ما يعرف بأوقات الذروة.

وأوضح تومسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش زيارته لمصر، أن إن درايف العالمية تعمل حاليا في 747 مدينة متواجدة في 46 دولة حول العالم.

أضاف أن عدد عمليات تحميل تطبيق إن درايف على متجري جوجل بلاي وآب ستور يتجاوز 240 مليون عملية، منوها أنه تم تصنيف إن درايف خلال العام الماضي كثاني أكبر شركة نقل ذكي من حيث عدد مرات تنزيلات التطبيقات عالميا.

وقال إن الشركة تهدف للتأثير إيجابيا في حياة مليار شخص حول العالم بحلول 2030.