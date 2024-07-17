وزير البترول يبحث مع شركات تعدين عالمية تطوير الأنشطة الاستثمارية بمصر

كتب- أحمد والي:

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بعدد من شركات التعدين العالمية، لتطوير الشراكات والأنشطة الاستثمارية بمصر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك على هامش منتدى مصر للتعدين الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وأكد بدوي دعم كل جهود الاستكشاف والإنتاج من الثروات الطبيعية في مصر، وجذب الاستثمارات في المجالات المتنوعة التي تمتلكها، منها استغلال موارد التعدين، وتقديم أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد، للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، وتحقيق ما نصبو إليه من نتائج.

جاء ذلك خلال اللقاء مع وفد شركة جيو دريل للحفر الاستكشافي برئاسة ديفيد هاربر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وأكد هاربر على إيمان شركته بما تقدمه الحكومة المصرية من تشجيع للاستثمار، لافتا الى أنها ستعمل على استغلال خبرتها الممتدة على مدار ٢٦ عاما في عدد من المناطق من ضمنها قارة أفريقيا لتحقيق المزيد من التواجد القوي بالسوق المصري واستغلال علاقاتها مع حوالي ٢٠٠ شركة ناشئة صغيرة لديها القدرات والمهارات للقيام بأعمال البحث والاستكشاف والتعاون معها في مجال التعدين.

كما التقى الوزير بوفد شركة CY PLUS الألمانية برئاسة خالد الفقي، المدير التنفيذي، وتم استعراض فرص التعاون الممكنة بين قطاع التعدين والشركة الألمانية في ظل ما تمتلكه الشركة من خبرات متنوعة في مجال الخدمات المكملة لصناعة التعدين، والتكنولوجيات المساعدة لعمليات البحث والاستخراج و الابتكارات الجديدة للتطوير في مجال التعدين، ورغبتها في تنفيذ خطة عمل طموحة في مصر من خلال التعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهيئة الثروة المعدنية.

كما بحث الوزير مع باتريك بارنز، نائب الرئيس ومسؤول استشارات المعادن والتعدين بمؤسسة وود ماكنزي، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة العالمية في مجهودات تطوير قطاع التعدين والبناء على ما تحقق من نجاحات.

وأكد بارنز أنه شهد خلال فعاليات المنتدى اهتمام كبير وملموس من الوزارة بالمستثمرين وتذليل العقبات وجذب الاستثمارات الجديدة وهو ما يعد رسالة إيجابية مطمئنة للمستثمرين.