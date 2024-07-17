مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.84% عند 28340 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 163.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 115.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 48.2 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.44% عند 27829 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.