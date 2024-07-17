مباحثات مصرية أردنية لتنفيذ مشروعات مشتركة بأنشطة الغاز والتعدين

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، لبحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، وذلك على هامش أعمال منتدى مصر الثالث للتعدين.

ووفق بيان من وزارة البترول، أشار بدوي إلى أن العلاقات بين مصر والأردن الشقيقة تاريخية وممتدة، وتتطلع مصر خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون في هذه المجالات والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء في أنشطة الغاز أو في نشاط التعدين، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة المجالات خاصة مجال التعدين.

وقال وزير الطاقة الأردني إن الأردن وقعت خلال الفترة الأخيرة عدد من مذكرات التفاهم في أنشطة التعدين وتبادل الخبرات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالأراضي الأردنية في الصناعات التحويلية التي تنفذها مصر.

وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطاقة الاردنى الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة الاردن والاطلاع على المشروعات والانجازات التى حققتها شركة فجر الأردنية المصرية فى صناعة الغاز بالأردن.