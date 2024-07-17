إعلان

BBC

مباحثات مصرية أردنية لتنفيذ مشروعات مشتركة بأنشطة الغاز والتعدين

03:30 م الأربعاء 17 يوليو 2024
  • عرض 2 صورة
    جانب من اللقاء
  • عرض 2 صورة
    جانب من اللقاء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، لبحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، وذلك على هامش أعمال منتدى مصر الثالث للتعدين.

ووفق بيان من وزارة البترول، أشار بدوي إلى أن العلاقات بين مصر والأردن الشقيقة تاريخية وممتدة، وتتطلع مصر خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون في هذه المجالات والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء في أنشطة الغاز أو في نشاط التعدين، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة المجالات خاصة مجال التعدين.

وقال وزير الطاقة الأردني إن الأردن وقعت خلال الفترة الأخيرة عدد من مذكرات التفاهم في أنشطة التعدين وتبادل الخبرات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالأراضي الأردنية في الصناعات التحويلية التي تنفذها مصر.

وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطاقة الاردنى الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة الاردن والاطلاع على المشروعات والانجازات التى حققتها شركة فجر الأردنية المصرية فى صناعة الغاز بالأردن.

وزير البترول لثروة المعدنية زير الطاقة والثروة المعدنية الأردني لدكتور صالح الخرابشة مهندس كريم بدوى الغاز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

إعلان

إعلان

ساويرس يوجه رسالة لوزير الخارجية السابق سامح شكري
بالأسماء.. وزير التموين ينهي خدمة 7 قيادات بالوزارة
مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"
* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟