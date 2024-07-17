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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب وتراجع الدواجن بالأسواق

03:07 م الأربعاء 17 يوليو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفاصوليا البلطي والجمبري في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت أسعار الدواجن والبيض وحديد عز مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب يعاود الارتفاع والجرام يصعد 25 جنيها بمنتصف التعاملات

ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع الفاصوليا وتراجع الملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

تراجع "حديد عز" اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اليوم أسعار الفاصوليا أسعار الدواجن أسعار حديد عز أسعار الخضار
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