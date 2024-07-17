سفير رواندا يزور مصانع المصرية السويسرية ويبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

كشف دان مونيوزا سفير روندا عن رغبة رواندا في زيادة معدلات التبادل التجاري خاصة أن مصر ورواندا تربطهم اتفاقية "الكوميسا" التي تمنح تفضيل وإعفاء جمركيا للمنتجات بين دول الاتفاقية.



وقال السفير إنه يوجد فرصة جيدة أمام صادرات الدقيق المصري والمكرونة والصلصة، كما تتمتع رواندا بمنتجات زراعية عالية الجودة من الحبوب والفاكهة يمكن تصديرها إلى مصر بأسعار منافسة.

وكشف المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان سابق، ارتفاع صادرات القطاع بحوالي 30% خلال أول 5 أشهر من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال 5 أشهر الأولى من 2024 نحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق البيان.

ووفق بيان من المجموعة المصرية السويسرية للطحن جاء ذلك خلال زيارة سفير رواندا في القاهرة، دان مونيوزا، مصانع مجموعة المصرية السويسرية للطحن والمكرونة والمركزات لبحث تعزيز التعاون المشترك مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.

ودعا السفير خلال زيارته المجموعة لإنشاء مخزن مركزي في رواندا ليكون مركزا لتصدير منتجات المجموعة إلى روندا والدول المحيطة التي تتمتع بكثافة كبيرة وقوة شرائية للمنتجات الغذائية.

وقال إن رواندا ترحب بإقامة مشروعات مصرية في سوقها وانها تشجع الاستثمار وجذب شركائها إلى التصنيع لديها بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن سوق روندا متعطش لإقامة استثمارات جديدة بمختلف القطاعات.

وقال المهندس أحمد السباعي مدير عام المجموعة المصرية السويسرية للطحن والمكرونة والمركزات، إن روندا تعتبر سوق واعد أمام منتجاتها المختلفة كما تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في التصدير إلى كيجالي خلال العام الماضي ومستمرة حتى الآن.

وأضاف أن المجموعة زارت العاصمة الرواندية كيجالي خلال الربع الأول من العام الجاري، والتقت بشركاء جدد هناك، كما تسعى للتوسع بشكل كبير في إفريقيا حيث تستحوذ أفريقيا على نحو 70% من إجمالي صادرات المجموعة.

ولفت إلى حرص المجموعة على المشاركة في البعثات التجارية بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمشاركة في المعارض المتخصصة للوصول إلى عملاء جدد لتوسيع حصتها في هذه السوق.