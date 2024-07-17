أزيموت تطلق صندوق متوافق مع مؤشر الشريعة الإسلامية الثلاثاء القادم

كتبت - أمنية عاصم:

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، لمصراوي، إنه الشركة ستفتح باب الاكتتاب على صندوق متوافق مع مؤشر الشريعة الإسلامية الثلاثاء المقبل.

وأطلقت البورصة المصرية مؤشر الشريعة الإسلامية في منتصف شهر يونيو الماضي، ليضم 33 شركة التى تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الشركة تعتزم طرح صندوق فرص الإسلامي كأول صندوق على منصتها الإلكترونية وهي az انفيست الخاصة بالاستثمار في صناديق الاستثمار والتى تعد المنصة الأولى في مصر الخاصة بصناديق الاستثمار، وذلك بعدما حصلت الشركة على أول رخصة تكنولوجيا مالية في مصر للمنصة.

وأضاف أبو السعد، أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لتدشين الصندوق من الهيئة العامة الرقابة المالية ليتم فتح باب الإكتتاب على الصندوق.

وأشار أبو السعد إلى أن طرح صندوق فرص الإسلامى على المنصة الإلكترونية، سيدعم المستثمرين في سهولة فتح حساب والاستثمار داخل صناديق الاستثمار.