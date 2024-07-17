خطوات سحب الكاش من محفظتك الالكترونية عبر ماكينات الـ ATM

كتب- علاء حجاج:

يعتمد كثير من مستخدمي الهواتف الذكية على المحافظ الإلكترونية لمشغلي المحمول في عمليات الدفع لمشترياتهم والسحب والإيداع لأموالهم.

وتتيح شركات المحمول لعملائها عدة طرق لسحب الأموال من محفظتهم الإلكترونية سواء من خلال الفروع التابعة لشركة المحمول أو من محلات البقالة أو حتى من ماكينات الـ ATM.

وفي هذا التقرير نشرح لكم خطوات سحب رصيد المحفظة الإلكترونية "كاش" من ماكينة الصراف الآلي ATM.

عملاء فودافون كاش:

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة " الإسكندرية - التجاري الدولي - الأهلي المتحد - قناة السويس - التعمير والإسكان - الاهلي قطر الوطني - المصرف المتحد - القاهرة - مصر - الأهلي المصري".

• اتجه لأقرب ماكينة تابعة للبنوك المذكورة بالأعلى.

• اختار خدمات بدون بطاقة.

• اطلب كود #22*9* من هاتفك.

• اختار سحب وادخل الرقم السري الذي تم إرساله لك.

• حدد المبلغ المستهدف سحبه ورقم الموبايل.

عملاء اورنج كاش

ماكينات البنوك " بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك عَوده، البنك المتحد، البنك التجاري الدولي CIB ، البنك الأهلي القطري QNB، البنك الأهلي المتحد‎، بنك التعمير والإسكان, بنك قناة السويس ، بنك المصرف المتحد (بالتعاون مع ميزة)

• اطلب #7115#

• قم بإختيار: سحب صراف آلى.

• أدخل المبلغ ورقمك السري.

• سيتم إرسال رسالة بكود السحب.

• اذهب الى ماكينة الصراف الآلي.

• اختار محفظة الهاتف.

• اختار السحب.

• ادخل رقم الهاتف.

• ادخل كود السحب.

• أدخل المبلغ.

• سيتم ارسال رسالة تأكيد ثم تسحب المبلغ المحدد

عملاء اتصالات كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة " البنك الأهلي المصري - بنك مصر - البنك التجاري الدولي - بنك القاهرة - بنك الإسكندرية - بنك قطر الوطني - بنك قناة السويس -المصرف المتحد - بنك عوده - البنك الأهلي المتحد - بنك الإسكان والتعمير"

• أطلب #3*777*

• أدخل الرقم السري والمبلغ.

• ستصلك رسالة بها الرقم السري المتغير OTP

• اتجه لماكينه الصراف الالي ATM.

• اختار خدمات بدون بطاقة ثم اختار سحب وادخل الرقم السري الذي تلقيته في الرسالة والمبلغ المراد سحبه ورقم الموبايل.