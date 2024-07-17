طريقة التسجيل في منحة التدريب الاحترافي من معهد تكنولوجيا المعلومات

كتب- علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن فتح باب التقديم لمنحة برنامج التدريب الاحترافي "9 أشهر" لخريجي الجامعات.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن المعهد فتح الباب للتقديم للدفعة الـ 45 من برنامج التدريب الاحترافي 9 أشهر لخريجي الجامعات من الدفعات عام 2020 وحتى عام 2024.

وأكدت أن المنحة التدريبية ممولة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفرع المعهد في: القرية الذكية - العاصمة الإدارية - الإسكندرية - المنصورة - اسيوط - الاسماعيلية - المنوفية، ولأول مرة في المنيا وأسوان.

ويتيح البرنامج التدريبي الـ 9 أشهر التدريب في عدة تخصصات تكنولوجية متنوعة وهي:

" الذكاء الاصطناعي - الأنظمة المدمجة - نظم المعلومات الجغرافية - الحوسبة السحابية - نمذجة معلومات البناء- الفنون الرقمية والخدع السينمائية - تطوير البرمجيات - الأمن السيبراني - تصميم الدوائر الإلكترونية - تحليل البيانات - تطبيقات المحمول - الألعاب الرقمية".

أوضحت صالح أن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة، وهو بمثابة رحلة تعلّم تمزج بين الأساسيات النظرية والتطبيقات والأدوات العملية ومهارات سوق العمل الحر، وتؤهل الخريجين لفرص عمل متنوعة في سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتتاح الفرصة لخريجي الجامعات من الكليات المتخصصة لدفعات من 2020 وحتى 2024 التقدم للبرنامج التدريبي حتى يوم 8 أغسطس المقبل من خلال الرابط التالي:

رابط التسجيل للمنحة

ويمكن للشباب من خريجي الكليات المتخصصة بالجامعات المصرية من دفعات عام 2020 حتى 2024 التقدم للبرنامج عبر الرابط التالي:

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ويعد برنامج التدريب الاحترافي من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لمدة 9 أشهر منحة كاملة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية، وهو برنامج معروف لتنمية القدرات على الصعيدين المحلي والدولي.

تم تصميم البرنامج خصيصًا للطلاب ليوفر لهم تدريبًا عالميًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح لهم فرص عمل مربحة في مصر وأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية.