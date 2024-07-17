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سعر الذهب يعاود الارتفاع والجرام يصعد 25 جنيها بمنتصف التعاملات

01:58 م الأربعاء 17 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء بنحو 25 جنيها خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق قول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 15 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2213 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2846 جنيهات للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3320 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3794 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2469 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold

سعر الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية
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