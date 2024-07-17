ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت – أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، وسمك المكرونة السويسي، والجمبري تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و 63 جنيها، بزيادة 5 جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 و 420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 170 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 130 جنيهات و 350 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.





