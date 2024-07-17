ارتفاع الفاصوليا وتراجع الملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت : أمنية عاصم

ارتفع سعر الكوسة والفاصوليا والفلفل الرومى والملوخية والخيار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الباذنجان والملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البطاطس بين 13.5 و 18.5 جنيها.

البصل بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيه

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و10 جنيهات ، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 9 و 13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 8 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.