إعلان

BBC

ارتفاع الفاصوليا وتراجع الملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

12:43 م الأربعاء 17 يوليه 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت : أمنية عاصم

ارتفع سعر الكوسة والفاصوليا والفلفل الرومى والملوخية والخيار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الباذنجان والملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البطاطس بين 13.5 و 18.5 جنيها.

البصل بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيه

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و10 جنيهات ، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 9 و 13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 8 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

إعلان

إعلان

مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"
* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟