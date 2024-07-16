مصر للمقاصة: 550 مليون جنيه حجم الأرباح في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب بنحو 550 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقسمة بين 250 مليون خلال الربع الأول و300 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2024.

وجاء ذلك وفق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على نتائج الأعمال القوائم المالية المستقلة لعام 2023 بحضور علاء عامر رئيس مجلس الإدارة وأحمد الشيخ عضو مجلس إدارة وممثل البورصة المصرية وهشام السيد مبروك محمد العضو المنتدب ومحمد على محمود ليحه عضو مجلس إدارة وهشام أحمد حسن يوسف عضو مجلس إدارة بالشركة وسالي رفعت السيد أحمد عضو مجلس إدارة بالشركة.