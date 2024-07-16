لماذا قفز سعر الذهب في مصر اليوم بعد فترة من الهدوء؟

كتبت- دينا خالد:

شهد سعر جرام الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا اليوم الثلاثاء بقيمة 60 جنيها حتى الآن، وذلك بعد تحركات طفيفة صعودا وهبوطا وهو ما رآه البعض استقرارا.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصوله لمستوى تاريخي جديد.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم إلى 3310 جنيها مقابل 3250 جنيه مساء أمس.

وسجلت أسعار الذهب العالمية، قمة تاريخية جديدة في التعاملات المسائية، الثلاثاء عند 2466 دولارا للأونصة، مدفوعة بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب بلومبرج.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 1.8% أو 44.7 دولارا إلى 2466 دولارا للأونصة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس الاثنين.

كانت القمة التاريخية السابقة للذهب، مسجلة في ختام جلسة الاثنين عند 2451 دولارا للأونصة، وقبلها بقيمة 2449 دولارا في 20 مايو.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، في أعقاب تصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الاثنين، أكد فيها أن المؤشرات تظهر اتجاه التضخم الأمريكي إلى هدفه البالغ 2%.