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شركة مصر للمقاصة تربح 1.19 مليار جنيه خلال 2023

06:57 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلن علاء عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي تحقيق الشركة أرباح بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2023 بزيادة 2% مقارنة عن 2022.

وجاء ذلك وفق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد اليوم الثلاثاء للموافقة على نتائج الأعمال القوائم المالية المستقلة لعام 2023 بحضور أحمد الشيخ عضو مجلس إدارة وممثل البورصة المصرية وهشام السيد مبروك العضو المنتدب، ومحمد على محمود ليحه عضو مجلس إدارة وهشام أحمد حسن يوسف عضو مجلس إدارة وسالي رفعت السيد عضو مجلس إدارة.

وأوضح عامر أن توزيعات الأرباح للشركة تجاوزت 600 مليون جنيه خلال 2023، مضيفاً أن زيادة أسعار الفائدة دعمت زيادة العائد على الاستثمارات.

شركة مصر للمقاصة علاء عامر اجتماع الجمعية لشركة مصر للمقاصة ارباح مصر للمقاصة
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