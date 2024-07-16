وزير البترول: مصر لديها مقومات متميزة بمجال التعدين تجعلها وجهة استثمارية جاذبة

كتب- أحمد والي:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتمتع بمقومات متميزة في مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين اليوم وفق بيان وزارة البترول، أن التعاون المشترك والتكامل هو مفتاح تحقيق النجاحات في الدرع النوبي.

وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي تبذله الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين بمصر ومساهماتها الفعالة، خاصة في توفير التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة والخبرات، بالإضافة إلى دعم ودور المؤسسات المالية في توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق نجاحات لكل الأطراف.

وقال صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، إن الدرع النوبى الممتد كقاسم مشترك بين مصر والأردن والسعودية يتيح فرصاً متميزة للتعاون فى تطوير استغلال الموارد التعدينية ونجاح تطوير واستغلال الموارد فيه فى مصر والسعودية وهو نجاح يستثمروه فى الأردن ويتم إضافته لاستراتيجية التعدين لديهم.

وأوضح أنه فى ظل تنامى مساهمة التعدين فى جهود التنمية ودعم التحول الطاقى والصناعات، خاصة وأن الدراسات تشير لاحتياج العالم إلى 10 أضعاف المعادن المستخدمة حاليا.

وقال مارتن هورجان، رئيس شركة سنتامين للذهب إن الدرع النوبي أحد أهم مناطق التعدين حاليا ويتواجد بها كميات من الذهب لم تستغل بعد وهناك المزيد من المناطق الواعدة للذهب، حيث الادارة الجيدة للتحديات الإقليمية والعالمية التي واجهت مصر في مسيرتها والإصلاح الاقتصادي تؤهلها أن تكون وجهة استثمارية جذابة بما يتوفر لها من مقومات عديدة تشجع المستثمرين على القدوم إليها، ودولة هامة استراتيجيا في المنطقة.

وأكد أن مقومات توفير الطاقة الشمسية في مصر تدعم مشروعات التعدين.

وقال مايك سيلفر، رئيس شركة لوتس جولد الكندية إن الحكومة داعمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية الطموحة للشركة التي تسعى لتحقيق قصص نجاح لها في مصر، وتركز على الوصول لتحقيق كشف تجاري والعمل على الإدارة الاقتصادية للمشروعات من خلال رفع كفاءة الإنفاق وخفض التكاليف.

وقال تونو فاك، رئيس شركة أتون ريسورسز الكندية "متحمسون لنمو أعمالنا في مصر، وحاليا نستكمل دراسات إقامة منجم الذهب بعد تحقيقها كشفا تجاريا ".