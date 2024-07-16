وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

كتبت- أمنية عاصم:

بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال اللقاء التباحث حول فرص تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح شيمي، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة، وهناك العديد من مشروعات التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مجالات وقطاعات متنوعة بهدف تنمية هذه الصناعات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة.

وتناول المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة في قطاعات وأنشطة متعددة.

وأوضح أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترحيب بمختلف أنواع وأساليب الشراكة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأشار إلى حرص الحكومة على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم.

وأكدت السفيرة مريم خليفة الكعبي قوة العلاقات المتميزة والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن مصر لديها المقومات لتكون وجهة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز، لافتة إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر.