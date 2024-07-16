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"سنتامين" تتوقع استخراج 5 ملايين أوقية ذهب من منجم السكري خلال العقد المقبل

03:57 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

مارتن هورجان

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كتب- أحمد والي:
توقع مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكري لإنتاج الذهب استخراج 5 ملايين أوقية ذهب خلال العقد القادم من منجم السكرى لإنتاج الذهب بمصر الذي يعد أفضل نموذجا فى العالم وبه احتياطيات هائلة من الذهب، واستمرارهم فى تطويره وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.


وأشار هورجان خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين اليوم، أن مصر تتنافس عدة دول في جذب الاستثمارات بمجال التعدين لما تتمتع بها من استقرار سياسي أمني، ولمقومات المناسبة بشكل جيد سواء من الناحية الجيولوجية أو الدرع النوبي فضلاً عن الكوادر البشرية بما لديها من خبرات فى مجال التعدين.

وأوضح هورجان أن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات جديدة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وجاري اتخاذ الإجراءات لإطلاق مدرسة للتعدين فى مصر.

وأضاف أن مصر تتمتع بفرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة ستسهم في نمو الاقتصاد المصري.

وأوضح هورجان: ”إننا نتطلع للاحتفاء بالقطاع واستعراض إنجازاته ونموه مع جميع الحاضرين في منتدى التعدين المقام بالقاهرة هذا الأسبوع، كما نتطلع لاستمرار علاقاتنا القوية مع جميع شركائنا المصريين في المستقبل".

وقال المهندس عمرو حسونه، المدير الإقليمي لشركة ستنامين، إن مصر تعتبر من الوجهات المستهدفة لكبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال نظرا لما تتميز به من مزايا قادرة على استغلال هذا القطاع الواعد نظرا للطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن وتوافر القوى العاملة الجيدة والموقع الإستراتيجي المتميز والبنية التحتية القوية والاستقرار السياسي ودعم مؤسسات الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر.

مارتن هورجان منجم السكري إنتاج الذهب
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