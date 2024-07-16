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زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:44 ص الثلاثاء 16 يوليو 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2436.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بارتفاع 0.59%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب الذهب
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