إطلاق مبادرة من "المحلية إلى العالمية" لتمكين 100 شركة ناشئة من النجاح خارجيا



كتب - علاء حجاج:

أعلنت منصة المنتور almentor اليوم عن إطلاق مبادرة بعنوان من "المحلية إلى العالمية" Local To Global" والتي تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من اقتحام الأسواق الخارجية وتحقيق النجاح والنمو بمختلف الأسواق العالمية.

قال الدكتور إيهاب فكري المدير التنفيذي لشركة المنتور، إن المبادرة تعد فرصة للجمع بين قادة الأعمال والمؤثرين ووسائل الإعلام في حدث كبير ومميز، بهدف اكتشاف فرص جديدة تتيح للمشاركين التعرف على الآليات والأساليب الحديثة الخاصة لتحويل أعمالهم "من المحلية إلى العالمية" وفتح الأبواب نحو الأسواق الدولية.

وأشار فكرى، إلى إن إطلاق المبادرة تأتي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إذ تتضمن المبادرة عقد مجموعة متنوعة من ورش العمل خلال شهر سبتمبر المقبل المقبل وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة.

أكد أن المبادرة تمثل فرصة مثالية تجمع خبراء المنتور ورواد الصناعة ومجتمع الأعمال وتغطي المواضيع الأساسية لنمو الأعمال، فضلاً عن تواصل المشاركين مع خبراء المنتور ورواد الصناعة لاستكشاف فرص التعاون الممكنة مع رواد الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لشركة المنتور، أن مبادرة المنتور "من المحلية إلى العالمية" هي مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الدولية عن طريق معالجة التحديات الحقيقية للأعمال من خلال التعليم المستمر والإرشاد من الخبراء، مما يحول الأفكار إلى حلول عملية.

وأوضح أنه تم فتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال للمشاركة في ورش العمل القادمة للمساعدة في إيجاد حلولًا عملية لأكبر التحديات التجارية، مع تقديم نصائح من خبراء نجحوا في الأسواق العالمية.

وبحسب المدير التنفيذي، ستقدم ورش العمل للمشاركين تجارب تعليمية تغطي العديد من المجالات مثل التحول الرقمي، وتحسين سلسلة التوريد، والتسويق الاستراتيجي، وإتاحة التواصل مع رواد الأعمال وقادة الصناعة لفرص التعاون والدعم المتبادل، مع تعلم مهارات الإدارة الفعالة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء الثقافة التنظيمية لدعم النمو وتطوير الأعمال.

كما سيتم اختيار 100 شركة فقط من بين المتقدمين للمشاركة في ورش العمل التي سوف يديرها خبراء لضمان حصول المشاركين على نصائح عملية تلائم احتياجات أعمالهم.

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