سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك خلال تعاملات الأحد
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد .
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصرى: 47.86 جنيه للشراء، 47.96 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، 47.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.79 جنيه للشراء، 47.89 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرش للشراء والبيع.
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