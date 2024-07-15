سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك خلال تعاملات الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد .

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصرى: 47.86 جنيه للشراء، 47.96 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، 47.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.79 جنيه للشراء، 47.89 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرش للشراء والبيع.