إعلان

BBC

سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك خلال تعاملات الأحد

02:14 م الإثنين 15 يوليه 2024

دولارات - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد .

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصرى: 47.86 جنيه للشراء، 47.96 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، 47.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.79 جنيه للشراء، 47.89 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرش للشراء والبيع.

الدولار البنك الأهلي المصرى بنك مصر بنك القاهرة البنك التجاري الدولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد اليوم الرابع للطرح.. 108 مليون سهم للاكتتاب "أكت فاينانشال" حتى الآن

إعلان

إعلان

* مفاجأة تخالف التوقعات.. التعليم تعلن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة
* تحذير من هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة
* 4 أسباب.. لماذا يستعبد الخبراء والمصرفيون خفض المركزي سعر الفائدة؟
* عطل يضرب سيستم حجز تذاكر زيارة الأماكن الأثرية.. وتوضيح عاجل من "السياحيين"