وزير البترول: القطاع يتحرك لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر

كتب- أحمد والي:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، يتم تنفيذ المشروعات من خلال حزمة قيد التنفيذ الفعلي أو دراسة التنفيذ وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز MDF ووقود الطائرات المستدام SAF من زيت الطعام المستعمل، هذا علاوة على مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثات الكربون بكمية 2.5 مليون طن سنويا عام 2030 وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار.

وذكر بدوي ذلك اليوم أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حسب البيان.

ولفت بدوي إلى أنه جار العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات عبر تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية من اجل تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات.

كما جاري العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات مثل شهادات الكربون وغيرها والمضي قدماً في التحول الرقمي.

وأشار بدوى إلى المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمي في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات.

ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway EUG) لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالمياً في عام 2021 ، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر، حسبما ذكر بدوي في البيان.